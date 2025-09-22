PRIMAVERA | Lazio - Monza 0-1: i biancocelesti cadono in casa

La Lazio Primavera va ko nel match casalingo contro il Monza. Ai brianzoli basta un gol di Reita, ex biancoceleste, nel primo tempo per superare la squadra di Punzi, che dopo essere andata sotto non è riuscita a trovare la reazione sperata. Dopo i due successi contro Bologna e Cremonese, quindi, i biancocelesti restano a sei punti in classifica, mentre i biancorossi volano a quota nove.

PRIMAVERA 1 | 5ª giornata

Lunedì 22 settembre 2025, ore 11:00

Centro Sportivo La Borghesiana, Roma

LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni (74' Ciucci), Calvani; Farcomeni (74' Canali), Pinelli, Gelli (83' Marinaj); Cuzzarella (60' Santagostino), Sulejmani, Sana Fernandes (60' Serra). A disp.: Pannozzo, Milillo, Trifelli, Munoz, Montano, Iorio. All.: Punzi.

MONZA: Stajnar, Villa, Colonnese, Reita (89' Fardin), Attinasi (83' Castelli), Mout, Zanni (46' Fogliaro), Ballabio, Bakoune (67' Scaramelli), Albè, Ganci (83' Romanini). A disp.: Montagna, Bagnaschi, Azarovs, Buonaiuto, Gaye, De Bonis. All.: Brevi.

Arbitro: Enrico Gemelli (sez. Messina) Assistenti: Tagliaferro - Spatrisano

Marcatori: Reita (54', M).

Ammoniti: Ganci (M), Bordoni (L), Mout (M), Farcomeni (L), Pinelli (L).

Espulsi: /

Recupero: /

SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio a La Borgesiana: il Monza batte 0-1 la Lazio Primavera, decide il gol di reita

90+4' - Si salva la Lazio. Il Monza sfiora quattro volte il pareggio in pochi secondi, prima con tre conclusioni murate da Bosi e dai difensori, poi con un palo.

90' - Concessi quattro minuti di recupero

90' - A tu per tu con Bosi, Romanini spreca la chance per lo 0-2 calciando addosso al portiere da pochi passi.

89' - Ultimo cambio anche per la squadra di Brevi: esce Reita, dentro Fardin.

87' - Ci prova Serra, il suo tiro viene murato da un difensore.

83' - Ultima sostituzione per Punzi: Marinaj prende il posto di un acciaccato Gelli.

83' - Due cambi nel Monza: fuori Ganci e Attinasi, fuori Romanini e Castelli.

81' - Fogliaro prova a soprendere i biancocelesti in contropiede, la sua conclusione è fuori misura e termina alta.

78' - Gol del raddoppio annullato al Monza! Sugli sviluppi di un corner Scaramelli spinge in rete, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Brivido per la Lazio.

77' - Grande intervento di Bosi! Punizione splendida di Attinasi, il portiere biancoceleste vola e mette in angolo.

76' - Intervento in ritardo di Pinelli, l'arbitro lo ammonisce.

74' - Altre due sostituzioni nella Lazio: Canali e Ciucci prendono il posto di Farcomeni e Bordoni.

68' - Chance per la Lazio. Gelli controlla al limite e strozza la conclusione che termina al lato di poco.

67' - Altro cambio per il Monza: Scaramelli prende il posto di Bakoune.

62' - Occasione da pochi passi per Sulejmani, il centravanti biancoceleste non trova lo specchio.

60' - Doppio cambio nella Lazio: fuori Sana Fernandes e Cuzzarella, dentro Serra e Santagostino.

55' - La squadra di Punzi prova a reagire, ma Farcomeni prima e Gelli poi non riescono a trovare lo spazio per concludere sbattendo sulla difesa avversaria.

54' - Gol del Monza. L'ex della gara Reita viene pescato in profondità e dal limite dell'area lascia partire uno splendido sinistro da posizione defilata. Bosi viene scavalcato e gli ospiti vanno in vantaggio.

46' - Farcomeni va giù al limite all'area biancorossa, l'arbitro lo ammonisce per simulazione.

46' - Inizia il secondo tempo. Il Monza inserisce in campo Fofliaro al posto di Zanni.

PRIMO TEMPO

45+2' - Finisce il primo tempo, 0-0 tra Lazio e Monza all'intervallo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

44' - Riprende il gioco, tornano in campo i due difensori.

41' - Scontro aereo nell'area biancorossa tra Bordon e Colonnese che restano a terra. Gioco fermo per consentire l'intervento degli staff medici.

40' - Cuzzarella scappa via a Mout che lo abbatte. L'arbitro estrae il terzo giallo della gara.

37' - Ci provano di nuovo i brianzoli con Ganci da fuori, il pallone termina alto di poco.

35' - Bosi salva la Lazio! I biancocelesti perdono palla in area di rigore e Reita ha sui piedi la palla del vantaggio. Il portiere si esalta e respinge il tiro ravvicinato.

33' - Sana Fernandes prova a rendersi pericoloso con un'azione personale, la sua conclusione con il destro esce strozzata e viene controllata da Stajnar.

27 - Punizione battuta da Attinasi, il suo sinistro rasoterra termina largo alla sinistra di Bosi.

26' - Bordoni stende Mout al limite dell'area, cartellino giallo anche per lui.

22' - Monza vicino al gol! Bosi esce male su calcio d'angolo e Reita impatta di testa, pallone fuori di poco.

19' - Intervento in ritardo di Ganci su Sulejmani, è lui il primo ammonito del match.

18' - Prima occasione per la Lazio! Sulejmani su sé stesso e calcia centrale con il sinistro da distanza ravvicinata, respinge bene Stajnar.

10' - Fase di studio per le due squadre, ancora nessun acuto.

1' - Fischio d'inizio, il match è partito!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Monza, gara valida per la quinta giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Forte del secondo successo consecutivo ottenuto in casa della Cremonese, la squadra di Punzi ospita la formazione brianzola, attualmente con sei punti in classifica, come i biancocelesti, ma reduce dalla sconfitta contro il Lecce. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.

