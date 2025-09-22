Lazio, Rovella sarà costretto a operarsi: l'infortunio e tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - Vecchi fantasmi tornano a bussare alla porta di Nicolò Rovella. Un altro stop rischia di fermare la sua ascesa: come contro il Sassuolo, anche contro la Roma il centrocampista è stato costretto a uscire dal campo a fine primo tempo. Il Messaggero riporta di un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale ("Groin Pain Syndrome") per Rovella, lo stesso problema che ha avuto Zaccagni.

Ormai non si può più aspettare, Rovella ha solo una soluzione davanti a sé: l'operazione. I medici gli hanno riferito che prima o poi dovrà operarsi per inserire una retina sul pube. L'unico dilemma è sul quando. Dopo l'operazione, Zaccagni è stato fermo per oltre un mese. La Lazio non può fare a meno di Rovella per tanto tempo, ma sarebbe imprudente continuare con le infiltrazioni. Il calciatore e la società riflettono sul da farsi, mentre Sarri dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze a centrocampo.

