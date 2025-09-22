Lazio, Sarri spera nel rientro di Vecino e Patric: c'è l'ipotesi cambio modulo
22.09.2025 09:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - L'emergenza a centrocampo che accompagnerà la Lazio per la trasferta di Genova, e forse oltre, spinge Sarri a delle valutazioni diverse. Ci sarà il solo Cataldi, oltre a Basic che con ogni probabilità verrà reintegrato. La soluzione potrebbe essere il cambio di modulo: secondo il Corriere dello Sport, le ipotesi alternative vedrebbero l'impiego di un 4-2-3-1 o di un 4-4-2, oppure sempre il solito 4-3-3 ma con Zaccagni arretrato nel ruolo di mezzala. Mancano ancora diversi giorni, intanto Sarri spera di poter ritrovare almeno Vecino; ma anche Patric, che in emergenza potrebbe alzarsi e giocare a centrocampo.