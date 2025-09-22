Lazio, Di Canio attacca Guendouzi. E su Sarri: "Rischia di fare danni"

TUTTOmercatoWEB.com

L’espulsione di Guendouzi è stata la ciliegina sulla torta di una domenica da incubo tra sconfitta, infortuni e il rosso a Belahyane. A Sky Sport, al club, Di Canio ha criticato duramente il francese per quanto accaduto dopo il triplice fischio: “Poteva risparmiarsi quel gesto. Lui è riconosciuto come un leader da compagni e tifosi laziali, ma per me è un leader dissonante. L'anno scorso faceva errori gravi e aveva pure il coraggio di prendersela con gli altri”.

L’ex biancoceleste, cambiando argomento e soffermandosi su Sarri, ha aggiunto: “La Lazio ha preso un allenatore che in questi momenti, quando le cose non vanno, istintivamente rischia di fare danni, anche nella comunicazione. Dopo il derby ha detto che spera che i giocatori sentano il dolore, lui parla in modo molto spartano, ma Maurizio non è il tipo di allenatore che in questo momento ha la capacità di dialogare e arrivare a un compromesso con i giocatori. Storicamente è uno molto integralista, a me come tecnico piace ma non è quello che serve ora. Ma adesso la Lazio è messa male anche come ambiente. Quello che è successo quest'estate (il blocco del mercato, ndr) è molto grave, non solo perché i tifosi laziali non possono sognare, ma anche per il calcio italiano. A gennaio cosa vuoi riparare? Cosa vuoi prendere? Che ti danno a gennaio?”.

