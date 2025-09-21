Marelli sul rosso a Guendouzi: "Qualche parola di troppo. La squalifica..."

Al termine de derby tra Lazio e Roma, l'ex arbitro e opinionista di Dazn Luca Marelli ha parlato del rosso rimediato da Guendouzi a fine partita, ipotizzando anche sulla possibile entità della sua squalifica. Queste le sue parole: "Guendouzi è molto vicino a Sozza evidentemente gli dice qualche parola di troppo e viene espulso, probabilmente una giornata per espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro. Dipenderà da quello che è scritto nel referto”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.