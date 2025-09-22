Lazio, Nuno Tavares salva Dia: secondo i quotidiani non è il peggiore. I voti

RASSEGNA STAMPA - Non è il peggiore in campo, ma solo perché l'errore di Nuno Tavares è troppo plateale e decisivo, ma anche Boulaye Dia complica la partita della Lazio contro la Roma quando, lanciato da Cataldi, si divora il gol a tu per tu con Svilar. Un errore grossolano che costa alla squadra di Maurizio Sarri il pareggio e a lui delle valutazioni decisamente insufficienti nelle pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Dia 4;

GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 4.5;

IL MESSAGGERO - Dia 4;

TUTTOSPORT - Dia 4.5;

CORRIERE DELLA SERA - Dia 4;

IL TEMPO - Dia 4;

