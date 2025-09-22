Lazio, Cataldi il migliore in campo per i biancocelesti: i quotidiani lo esaltano

RASSEGNA STAMPA - Chi è il migliore in campo della Lazio nel derby? Il suo nome è Danilo Cataldi. Subentrato a Nicolò Rovella, uscito a fine primo tempo per alcuni problemi fisici legati alla pubalgia, il numero 32 ha provato a dare quella svolta necessaria per riprendere in mano la partita. Prima inventa un grande filtrante per Dia, che si divora il gol davanti a Svilar, poi al 94' assapora l'idea del gol con un tiro a giro da fuori area che si spegne contro il palo. Due episodi sfortunati che avrebbero reso ancor più positiva la prova di quello che, quasi all'unanimità, è stato indicato dai quotidiani come il miglior giocatore della Lazio nella stracittadina.

CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 6,5;

IL MESSAGGERO - Cataldi 6,5;

TUTTOSPORT - Cataldi 6;

CORRIERE DELLA SERA - Cataldi 7;

IL TEMPO - Cataldi 6;

