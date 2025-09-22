Lazio - Roma, la Nord allontana la squadra: fischi alla fine del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Solo fischi al termine del derby perso dalla Lazio contro la Roma. I biancocelesti, guidati da Zaccagni e Marusic, si sono avvicinati alla Curva Nord per ringraziare i tifosi e scusarsi per la sconfitta. Il popolo laziale, che anche questo pomeriggio ha regalato uno spettacolo meraviglioso con la scenografia e un calore incredibile, non ha voluto parlare con la squadra, invitandola ad allontanarsi.

Sono piovuti, invece, tantissimi fischi. Tre soli punti conquistati dall'inizio di campionato alla quarta giornata, derby perso, tanti errori decisivi. Il momento è negativo, i calciatori non stanno dando ai tifosi ciò che vorrebbero. E il malcontento è stato espresso chiaramente al termine della partita.

Pubblicato il 21/09