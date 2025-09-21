Lazio, Basic rientra in lista? Sarri spiega la situazione dopo il derby

Emergenza centrocampisti contro il Genoa. La Lazio nella prossima giornata si ritroverà senza Belahyane e Guendouzi, espulsi nel derby, e con Dele-Bashiru e Rovella non al 100%. Per questo Sarri in conferenza stampa ha parlato della possibilità di reinserare Basic in lista per la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Può darsi sicuramente, mi sembra che abbiamo due slot. È un'eventualità da prendere in considerazione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.