Lazio, De Grandis (Sky): "Un derby giocato col cuore. Ma ora contro il Genoa..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ha commentato il derby perso per 1-0 dalla Lazio contro la Roma, scegliendo anche alcune immagini che possano riassumerlo.

IL DERBY - "Del derby ho scelto tre immagini: Tavares che fa una cosa che nella stracittadina non si può fare; Rovella che rimane a terra e continuo a ripetere che con il Sassuolo non doveva giocare; e i cartellini rossi: capisco l’enfasi ma bisogna guardare un po’ più lontani dal proprio naso, dato che per Genova non avremo centrocampisti. La Lazio ha giocato un buon derby, ci ha messo il cuore e ha giocato meglio, non meritava di perderlo perché la risposta in campo c’è stata eccome, le occasioni non sono mancate".

LA RIPARTENZA - "Penso che si possa fare il 4-2-3-1 con il Genoa, magari rivedendo dia dietro Castellanos. Da capire chi potrà giocare con Cataldi in mediana. Si può ripartire, ne ho visti tanti di derby persi con la Lazio che poi è ripartita. Il problema è che già mi dava fastidio la trasferta di Genova, se ci vai senza centrocampo le difficoltà aumentano. La Lazio ha fatto vedere qualcosina, ma mi sembra ancora un po’ poco, e la classifica comincia ad essere un po’ preoccupante, non avendo garanzie di quello che potrà succedere fino a gennaio. La Lazio però può ritrovare la via per risalire. Ora l’importante è ritrovare tranquillità e soprattutto professionalità, perché non è possibile ricevere i due rossi in quel modo".

