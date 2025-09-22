Lazio, crisi a centrocampo. Pinelli e Farcomeni si candidano per una maglia?

La situazione in casa Lazio è critica. Non potrebbe essere diversamente. Le tre sconfitte subite nelle prime quattro partite riportano la mente a due anni fa, quando i biancocelesti di Sarri - che a marzo avrebbe rassegnato le dimissioni - persero contro Lecce, Genoa e Juve, vincendo solamente contro il Napoli in un avvio di campionato molto complicato. Anche in quel caso il mercato aveva avuto la sua incisività: gli acquisti fatti in ritardo e ben distanti dalle indicazioni del tecnico avevano avuto delle conseguenze sull'umore di un tecnico che più volte nell'arco della stagione tornò a rimarcare la sua delusione per le mosse societarie. Quest'anno la situazione è ancor peggiore. Sarri non ha ottenuto nuovi innesti per via del blocco del mercato, ha una squadra che non si addice alle sue caratteristiche e dopo aver perso per 1-0 il derby della Capitale, ora dovrà cercare il rilancio a Genova senza centrocampisti.

LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO - Rovella è infortunato e dovrà operarsi, Dele-Bashiru ha chiesto il cambio durante la partita contro la Roma dopo appena 14', Belahyane e Guendouzi sono stati espulsi e Cataldi - in attesa di novità sul fronte Vecino - resta l'unico centrocampista a disposizione di Sarri. Una situazione complicata, alla quale il Comandante potrebbe ovviare effettuando un cambio in lista e reinserendo quel Toma Basic che ha provato nel corso dell'estate, ma al quale ha dovuto rinunciare al momento della consegna ufficiale delle liste. Il centrocampista croato diventa oggi una soluzione obbligatoria, ma potrebbe comunque non bastare. Nel centrocampo a tre di stampo 'Sarrista' mancherebbe comunque un elemento se non dovesse tornare a disposizione Matias Vecino.

UN'OCCASIONE PER PINELLI E FARCOMENI? - In attesa di novità dall'uruguaiano, in questi due giorni di riposo Sarri avrà iniziato le sue riflessioni e tra i giocatori presi in considerazione, per avere una chance contro il Genoa, potrebbero esserci anche Pinelli e Farcomeni. Entrambi sono stati convocati in occasione del derby. Sono due tra i giovani più interessanti nella Primavera di Punzi e sui quali Sarri avrebbe già puntato gli occhi, facendoli spesso allenare in prima squadra. Pinelli è un regista classe 2006 che vanta 27 presenze con la Primavera tra la passata stagione e questa appena iniziata. La Lazio lo ha acquistato a luglio 2024 dal Genoa, una delle casacche indossate nella sua carriera giovanile insieme a Hellas Verona e Sampdoria e quest'estate Maurizio Sarri lo ha portato con sé nel ritiro di Formello, unendolo alla prima squadra. Farcomeni, invece, è un giocatore dotato di grandissima duttilità. Nelle ultime tre stagioni in Primavera ha giocato 30 partite, muovendosi nel ruolo di mezzala, ma anche di esterno d'attacco sia a destra, sia a sinistra e in occasione anche sulla trequarti, segnando anche 1 gol e servendo 4 assist.

