Lazio, Piscedda: "Il rischio è che si spacchi lo spogliatoio. E su Tavares..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha commentato la prestazione della Lazio nel derby perso contro la Roma, concentrandosi anche sull'errore e sul ruolo di Nuno Tavares.

LAZIO - "La Lazio ha fatto una buona gara, soprattutto quando stava sotto. Ha fatto tutto ciò che ha potuto ma è stata anche sfortunata. L'unica cosa che posso rimproverare a Sarri, sotto l'aspetto tattico, è la posizione di Belahyane. Avrei invertito il marocchino con Guendouzi evitandogli lo scontro con Koné che lo ha sovrastato per tutta la partita. Se questa squadra è anarchica? Non mi sembra, anzi l'opposto! Spesso gli vedo fare il compitino proprio per seguire il tecnico".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

NUNO TAVARES - "Io mi stupisco che la gente sia sorpresa dall'errore di Tavares. Quante volte ha fatto sciocchezze così? Non deve mai farlo entrare nell'area di rigore, bisogna liberarlo dai compiti difensivi. La sciocchezza che ha fatto nasce dalle sue caratteristiche, tra dieci partite la rifarà. Che abbia fattouna sciocchezza non ci piove, al di là di quella ne farà altre. Per me non deve giocare, se si pretende da Tavares che difenda, allora preferisco Hysaj o Pellegrini. Nell'arco di un campionato Hysaj sbaglia mento di Tavares in fase difensiva".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

IL GRUPPO - "Se si va avanti così si spacca lo spogliatoio, ci sono dei comportamenti che non lasciano ben sperare. La squadra si deve ricompattare sotto il profilo gruppo. Domenica la vedo molto difficoltosa".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.