Si assegna il Pallone d'Oro 2025: la lista di tutti i candidati
L'appuntamento è fissato per stasera alle ore 20, nella splendida cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi. Chi vincerà il Pallone d'Oro 2025? Come sempre 30 candidati e due grandi favoriti: Lamine Yamal, stella del Barcellona, e Ousmane Dembélé, trascinatore del Paris Saint-Germain campione di tutto.
Uno solo l'italiano presente: si tratta di Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e nuovo portiere del Manchester City dopo aver trionfato nell'ultima Champions League con il PSG. A rappresentare i club italiani ci sono Denzel Dumfries e Lautaro Martinez per l'Inter e Scott McTominay per il Napoli.
Ecco tutti i nomi in lizza:
- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)
- Osumane Dembélé (Francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Denzel Dumfries (Olanda, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marocco, PSG)
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martinez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Scozia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portogallo, PSG)
- Joao Neves (Portogallo, PSG)
- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Pedri (Spagna, Barcellona)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spagna, PSG)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)
- Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen/Liverpool)
- Vitinha (Portogallo, PSG)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)