Lazio, Guendouzi o Guendou-no? I quotidiani si dividono sul francese

RASSEGNA STAMPA - La prestazione di Matteo Guendouzi è sufficiente o merita di essere bocciata? Il rosso estratto da Sozza dopo il triplice fischio quanto incide sulla valutazione del calciatore? Dubbi leciti che non sono stati risolti dalle pagelle emesse questa mattina dai vari quotidiani. Tra questi, infatti, c'è chi lo ha severamente bocciato con dei '4' in pagella o chi, addirittura, lo ha promosso con un '6'. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Guendouzi 4;

GAZZETTA DELLO SPORT - Guendouzi 6;

IL MESSAGGERO - Guendouzi 5;

TUTTOSPORT - Guendouzi 5;

CORRIERE DELLA SERA - Guendouzi 5;

IL TEMPO - Guendouzi 6;

