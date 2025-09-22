Calciomercato | Milinkovic torna in Serie A? La Juve vuole fare sul serio

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic vuole tornare in Serie A. La notizia è ormai datata, così come quella di un interesse di Juve e Inter nei confronti del Sergente. Attualmente all'Al Hilal, il suo contratto in scadenza a giugno 2026 lo rende un profilo più che appetibile per il centrocampo di due delle squadre più importanti d'Italia.

LA SITUAZIONE - Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe soprattutto la Vecchia Signora ad aver messo nel proprio mirino l'ex centrocampista della Lazio per il mercato di gennaio. Approfittando, infatti, della volontà di 'SMS' di far ritorno nel calcio europeo e, una volta adempiute tutte le questioni fiscali, la Juve sarebbe pronta a muoversi per coronare una trasferimento al quale ambiva fin da quando Milinkovic giocava ancora nella Capitale.

