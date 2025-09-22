Lazio, Nuno Tavares da horror: i quotidiani lo massacrano con le pagelle

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares ha deciso di regalarsi una settima da incubo, forse anche qualcosa in più. Quando il terzino portoghese ha deciso di tentare il colpo di tacco davanti all'area di rigore, pressato da Rensch e con Gila disponibile a riceve la sfera per uscire dalla fase di pressing, Tavares ha deciso di consegnare alla Roma il vantaggio e 'tradire' il popolo laziale. Una scelta che ha pagato caro nelle pagelle dei quotidiani, che lo hanno indicato come peggiore in campo, e che rischia di pagare anche a livello mediatico. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Tavares 4;

GAZZETTA DELLO SPORT - Tavares 4;

IL MESSAGGERO - Tavares 4;

TUTTOSPORT - Tavares 4;

CORRIERE DELLA SERA - Tavares 4;

IL TEMPO - Tavares 3;

