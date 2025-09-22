Lazio, il gesto social di Tavares all'indomani della sconfitta nel derby

Il tempo, in questo caso, non fa sbollire la rabbia. Anzi. La delusione dei tifosi per la sconfitta nel derby non è diminuita, il giorno dopo fa ancora più male. Tutti sul banco degli imputati, ma c’è qualcuno che è ritenuto più responsabile di altri. Si tratta di Tavares, il suo errore sul gol di Pellegrini è troppo grande per passare inosservato o essere giustificato. Il portoghese si porta sulle spalle la responsabilità della sconfitta e all’indomani del derby in molti gliel’hanno fatto notare anche sui social. I suoi post sono stati sommersi di domande e critiche, tanto da portarlo a decidere di bloccare i commenti.

