Lazio, Briga deluso dopo il derby: "Che imbarazzo"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha ringraziato i suoi tifosi. Dopo il derby perso, la società biancoceleste ha elogiato tutto il pubblico biancoceleste presente allo stadio per il supporto e il tifo instacabile durante i novanta minuti. Tra i commenti, però, c'è anche quello del cantante e tifoso laziale Briga, che non ha apprezzato il post del club al termine della sconfitta contro la Roma. "Che imbarazzo", ha scritto.

