RIVIVI DIRETTA - Lazio - Roma 0-1: la decide Pellegrini, biancocelesti in 9

Serie A Enilive | 4ª giornata

Domenica 21 settembre 2025, ore 12:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - ROMA 0-1 (38' Pellegrini)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (45' Pellegrini); Guendouzi, Rovella (45' Cataldi), Dele-Bashiru (14' Belahyane); Pedro (79' Noslin), Dia (62' Castellanos), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Castellanos, Isaksen, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, Cristante (80' El Aynaoui), Angelino (80' Tsimikas); Pellegrini (73' Pisilli), Soulé (73' Baldanzi); Ferguson (65' Dovbyk).

A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno); Assistenti: Baccini - Vecchi - IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Di Paolo - A.V.A.R.: Massa

Ammoniti: 83' Ndicka (R), 88' Cataldi (L)

Espulsi: 85' Belahyane (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio da parte dell'arbitro, non prima di estrarre il cartellino rosso all'indirizzo di Guendouzi. Il francese ha probabilmente utilizzato parole irriguardose per Sozza.

90'+5' Succede di tutto! Castellanos a terra in area di rigore dopo un tocco di Mancini, che a ben vedere è di lieve entità. Poi la Lazio colpisce anche la traversa con Cataldi.

90+3' Zaccagni supera Mancini e chiama in causa Castellanos che, al centro dell'area di rigore, tira sul portiere.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

89' Pellegrini si occupa del calcio di punizione: girata di Castellanos e la palla che non riesce ad essere arpionata da alcun compagno di squadra.

88' Ammonito Cataldi che interrompe l'azione della Roma, intervenendo su Koné.

85' Espulso Belahyane per il fallo su Koné.

83' Ammonito Ndicka per il fallo su Noslin.

80' Gasperini cambia ancora: escono Cristante e Angelino, entrano El Aynaoui e Tsimikas.

79' Fuori Pedro, dentro Noslin.

76' Gila per Castellanos, che prova la conclusione. La palla non viene toccata da Svilar ma si perde al lato della porta.

74' Fa veramente tutto bene Castellanos, che vince il duello col difensore e mette al centro una bella palla, sulla quale purtroppo non arriva nessuno.

73' Doppio cambio per Gasperini: fuori Pellegrini, dentro Pisilli; fuori Soulé, dentro Baldanzi.

70' Cooling break anche nel secondo tempo di Lazio-Roma.

69' Pellegrini si conquista il calcio d'angolo, vincendo il duello con Rensch: dalla bandierina va Pedro, la palla s'allontana fino a Cataldi che prova dalla conclusione dalla lunghissima distanza.

65' Cambia anche Gasperini: fuori Ferguson, dentro Dovbyk.

64' Cristante falloso sul Taty, che si conquista un buon calco di punizione, completamente sprecato da Cataldi, che la manda direttamente in out.

62' Cambia ancora Sarri: fuori Dia, dentro Castellanos.

60' Immediato cambio di fronte e calcio d'angolo in favore della Roma: Soulé dalla bandierina, per fortuna N'Dicka non riesce a incornare.

59' Zaccagni si conquista l'angolo, approfittando della deviazione di Rensch. Dalla bandierina va Pedro, che calcia male ma poi va perlomeno a recuperare la palla, evitando il contropiede giallorosso.

57' Calcio d'angolo in favore della Roma al termine di un'azione in cui Pellegrini avrebbe dovuto solamente difendere la palla. Soulé dalla bandierina, Provedel allunga.

54' Clamoroso! Dia, a tu per tu con Svilar, la calcia alta!

50' Il lancio lungo di Provedel finisce direttamente in out. Il portiere si scusa coi compagni.

48' Provedel devìa in angolo la conclusione di Angelino, lasciato completamente solo in area di rigore.

46' Calcio di punizione per la Roma: la Lazio è brava a recuperare e a ripartire. Nessun pericolo dalle parti di Provedel.

45' Doppio cambio: fuori Tavares e Rovella, dentro Pellegrini e Cataldi.

PRIMO TEMPO

45'+4' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Lazio-Roma.

45'+3' Provvidenziale Provedel su Rensch!

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

43' L'arbitro interrompe l'azione per il fallo subito da Mancini. A Svilar il compito di far ripartire il gioco.

41' Angelino su Pedro e calcio di punizione in favore della Lazio: la palla viene facilmente allontana dalla difesa della Roma, i biancocelesti rimangono in possesso ma devono ricostruire.

40' Dia su Koné e calcio di punizione in favore della Roma: Soulé sembra essere il calciatore designato a occuparsene.

38' Roma in vantaggio, ha segnato Pellegrini. Grossolano errore di Tavares, che dà spazio a Rensch. Arriva il cross e il tiro di Pellegrini che suepra Provedel.

36' Rovella a colloquio con Sarri: il centrocampista biancoceleste sembra in grado di poter continuare, ora rientra in campo.

34' Qualche problema anche per Rovella, che rimane a terra: potrebbe essere necessario un secondo cambio per Sarri.

33' Fa tutto bene Rovella, mette una palla in area di rigore su cui però non arriva né Dia né Zaccagni!

31' Tavares prova a penetrare in area, Rensch fa buona guardia. Il cross si trasforma in un tiro che non impensierisce Svilar.

30' Dagli sviluppi del corner, svetta Romagnoli: la palla si perde di un soffio sopra la traversa!

29' Ci prova Zaccagni da posizione super defilata, obbligando Svilar a mettere la palla in angolo.

27' Arriva anche la prima conclusione della Roma - è Ferguson a provarci - ma il tiro viene deviato, perde potenza e arriva dritto dritto tra i guantoni di Provedel.

25' Cooling break quando siamo a poco più della metà del primo tempo: le temperature all'Olimpico sono altissime.

23' La Lazio ci prova ancora, questa volta con Tavares. La conclusione, però, non è precisa e finisce alta sopra la traversa.

22' Ancora fallo! Celik su Zaccagni e il numero 10 che finisce a terra, dolorante. L'arbitro non sembra accorgersi di nulla, ma ferma il gioco senza però dare la punizione alla Lazio.

20' Cambio di fronte e calcio di punizione in favore della Roma: Koné scambia con Pellegrini, la palla arriva direttamente a Provedel che blocca con sicurezza.

18' Guendouzi subisce fallo, ancora nessuna sanzione per i calciatori della Roma. Tavares pronto alla punizione, ma l'azione non si rivela pericolosa per Svilar.

17' Prima conclusione della Lazio: al termine di un'azione prolungata, ci prova Pedro dal limite dell'area. La palla va sopra la traversa!

16' Azione offensiva della Roma: quando la Lazio sta per ripartire, Mancini s'aggrappa completamente a Dia, facendolo finire a terra. Riparte la Lazio in possesso palla.

14' Pronto il cambio: fuori Dele-Bashiru, dentro Belahyane.

12' Problemi per Dele-Bashiru, che anche prima del match non sembrava comunque al massimo delle condizioni. Staff medico in campo per accertarsi delle sue condizioni.

11' Qualche errore della Lazio in fase di costruzione lascia campo e chance alla Roma: Provedel se la prende con Dele-Bashiru!

9' Ora l'arbitro interrompe l'azione della Lazio per il fallo subito da Pellegrini. Guendouzi è una furia!

7' I calciatori della Roma continuano a far falli: questa volta tocca a Romagnoli, messo a terra da Koné. Calcio di punizione ancora per la Lazio da posizione di centrocampo.

4' Finisce a terra Gila, su cui interviene fallosamente Ferguson. Lo spagnolo è a terra, l'azione attualmente è ferma. Si riprende col calcio di punizione in favore della Lazio: a ben vedere, era necessario il cartellino giallo nei suoi confronti.

2' Roma in possesso palla, ma interviene Guendouzi che mette la palla in out e interrompe l'azione giallorossa.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento il Derby della Capitale.

AGGIORNAMENTO 12.15 - "Il derby ha un sapore speciale. Vogliamo fare risultato": le parole del ds Fabiani a Dazn (LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 - I giocatori entrano in campo per iniziare il riscaldamento: il clima all'Olimpico si fa sempre più caldo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.48 - Ai microfoni di Lazio Style Channel, sono arrivare le parole del capitano Mattia Zaccagni (LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Sul campo dell'Olimpico entrano i portieri di entrambe le squadre per iniziare il riscaldamento pre-gara.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Roma. La quarta giornata del campionato di Serie A regala già il Derby della Capitale. Appuntamento alle 12.30 con il fischio d'inizio del match.

