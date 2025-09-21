Lazio, Zaccagni a LSC: "Siamo carichi e concentrati. Oggi vogliamo..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha presentato il derby a pochi minuti dal calcio d'inizio. Un Lazio - Roma particolare, all'ora di pranzo, ma che Zaccagni vuole vincere a ogni costo. Ecco di seguito le parole del capitano: "Siamo carichi e concentrati, abbiamo preparato bene la partita. Vogliamo dire la nostra oggi. Per me è sempre una grande emozione, c'è da mettere tutto dentro la gara. Non dobbiamo guardare niente, né al caldo né all'ora, dobbiamo pensare a fare bene e a vincere la partita".

