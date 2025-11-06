Lazio, Petrucci (Sky): "Romagnoli? Verrà valutato. E per gennaio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione infortuni in vista in casa Lazio della partita contro l'Inter e dire la sua sul mercato di gennaio.

"Fortunatamente Romagnoli si è fermato in tempo e non dovrebbero esserci lesioni ma solo una contrattura. Tra oggi e domani sarà valutato ma credo non sarà rischiato. Torneranno in tanti dopo la sosta, ma non tutti. Mi aspetto di rivedere Castellanos, Romagnoli e Tavares Rovella da programma tornerà a disposizione dopo la sosta, saranno fatti nuovi esami durante la sosta e si capirà. Per Cancellieri ci vorrà più tempo, probabilmente non sarà disponibile per il Lecce subito dopo la sosta, vedremo per la gara successiva".

"Per il mercato si valuteranno le priorità e le possibilità economiche, sarà un mercato basato sugli incastri e per Sarri il problema non è il centravanti. Basic sta facendo bene e Vecino sta tornando a pieno regime, Sarri comunque se potesse un centrocampista con più goal lo prenderebbe".

