Lazio, senza Castellanos l’attacco perde luce: il dato

RASSEGNA STAMPA - L’assenza di Castellanos pesa, e non poco. La Lazio ne aveva già pagato le conseguenze lo scorso anno: come riporta La Repubblica, nei due mesi senza di lui, tra febbraio e aprile, la percentuale di vittorie crollò dal 66% al 17%, compromettendo la corsa all’Europa. Quest’anno i risultati sono stati migliori (2 vittorie e 2 pareggi da quando si è fermato), ma a mancare è la qualità del gioco.

Senza l’argentino, la manovra offensiva diventa prevedibile e meno fluida. Dia non riesce a uscire dalla crisi e il lavoro da regista avanzato del Taty è insostituibile: gestione del pallone, sponde, dialoghi corti, cuciture tra i reparti. I numeri raccontano tutto: 2 gol e 3 assist nelle 5 partite da titolare, con Castellanos in campo la Lazio ha prodotto 10 reti in 6 giornate, partecipando al 50% delle marcature tra gol e assist. Senza di lui, appena 3 gol in 4 partite.

Come da programma, le gare senza il Taty sono cinque: l’ultima sarà domenica contro l’Inter di Chivu, poi ci sarà la sosta e il ritorno in gruppo, come annunciato dallo stesso Sarri. Manca poco e la Lazio potrà avere nuovamente il suo faro offensivo.

