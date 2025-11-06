Inter, Capello: "La squadra ha un problema quando va in vantaggio"
"La cosa più difficile per un allenatore è quando arrivano le partite che i giocatori pensano di aver già vinto - ha spiegato Fabio Capello a Sky Sport -. Si entra in campo senza l'umiltà e la concentrazione necessarie, poi tutto si complica perché non ci sei con la testa. L'Inter ha un problema quando va in vantaggio: è una squadra altalenante, non prende in mano la situazione per cercare di segnare altri gol, ha dei cali. Chivu deve lavorare su questo aspetto".