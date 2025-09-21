Lazio, Fabiani a Dazn: "Il derby ha un sapore speciale. Vogliamo fare risultato"

Nel pre partita del derby tra Lazio e Roma, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “A parte la partita contro il Como, tutte le altre partite abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Purtroppo, il calcio è strano. Oggi è una partita dal sapore speciale, il derby, basta vedere lo spettacolo sulle tribune. Una partita che vale tanto per noi, ci teniamo tantissimo a fare risultato. Per quanto riguarda le formazioni, non conta chi gioca e chi non gioca, è una gara da giocare contro tutto e tutti”.

“Credo che Castellanos sia una scelta tecnica del mister. L’inserimento di Pedro lo condivido, Pedro è un campione uno che quando vai in campo fa sempre la differenza. Il mister l’ha vista così e ha valutato durante tutta la settimana l’affidabilità degli undici in campo”.

