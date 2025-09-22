Lazio, Rambaudi: "C'è poco da dire. Ha ragione Sarri, questa squadra..."

All'indomani del derby, ai microfoni di Radiosei, Rambaudi ha commentato la prestazione della Lazio e la sconfitta: “C’è poco da dire. Bene l’allenatore, perché ha preparato bene la sfida. La squadra è stata squadra, ha creato, aveva in mano la partita. Già prima del gol aveva creato cinque potenziali occasioni. Con alcuni interpreti la squadra è più fluida, mi riferisco a Pedro".

"Poi non concepisco come un calciatore di Serie A (Tavares) possa anche solo pensare a fare una scelta del genere, soprattutto in una partita così complicata. Questa squadra deve smettere di pensare con superficialità, ha ragione Sarri. Ora si capisce perché si fa una gara bene ed una male. Io non amo dare la colpa a uno, le responsabilità è sempre di tutti, ma questa leggerezza rovina il lavoro di tutta la settimana".

"Mai la Lazio aveva creato così nelle altre uscite, ce l’avevi in mano la partita. Io Tavares lo escluderei, rimettendolo quando torna con la mentalità giusta: l’allenatore deve dare un segnale. Infine l’espulsione di Guendouzi non esiste, mette in difficoltà i compagni. Comunque dopo le critiche devo anche dire che Tavares ha delle qualità che hanno in pochi ma ora capisco perché non è arrivato a grandi livelli”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE