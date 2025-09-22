Lazio | Sarri insufficiente per un... palo: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Sarri cade, Gasperini esulta. L'ex tecnico dell'Atalanta vince il suo prima derby della Capitale, mentre Sarri resta con tanti rimorsi di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. D'altronde lui sa cosa vuol dire perdere il derby, quel 3-0 se lo ricorda bene come ammesso da lui stesso, ma sa ancora meglio cosa vuol dire vincerlo. Sarà per la prossima volta. Un po' di sfortuna, forse qualche scelta sbagliata, ma il risultato non premia l'allenatore che vede posto il giudizio dei quotidiani sulla sua gara appena sotto la sufficienza. Per un pelo. Anzi, per un palo. Quello di Cataldi.

Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

IL CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 5,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 5,5

IL MESSAGGERO - Sarri 5,5

