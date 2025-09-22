Serie A, il Napoli chiuderà la quarta giornata: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiude oggi la quarta giornata. Nel weekend hanno sorriso Roma, Como, Atalanta, Milan e Inter a discapito delle avversarie; mentre la Juventus non va oltre il pareggio contro il Verona. Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena il posticipo del lunedì sera tra Napoli e Pisa: Conte vuole vincere per tornare al primo posto a punteggio pieno; mentre Gilardino vuole fare punti al Maradona per iniziare a raccogliere ciò che serve per rimanere nella categoria a fine stagione.

