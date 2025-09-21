Lazio - Roma, le formazioni ufficiali del derby: Sarri stupisce tutti
21.09.2025 11:30 di Andrea Castellano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin. All: Sarri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disp.: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gasperini.