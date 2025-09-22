Lazio, emergenza a centrocampo: le condizioni di Dele-Bashiru

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in emergenza, e non solo per i risultati. Maurizio Sarri non ha più centrocampisti su cui fare affidamento in vista di Genova. Belahyane e Guendouzi sono estati espulsi al derby; Rovella rischia di doversi operare e restare fuori per diverso tempo; per Dele-Bashiru si teme uno stiramento dopo essere uscito al 12' con una borsa del ghiaccio sul flessore; Vecino è ancora out. Rimane il solo Cataldi come unico centrocampista a disposizione di Sarri. Il tecnico dovrà stravolgere il modulo e inventarsi qualcosa, il reintegro di Basic potrebbe non bastare per continuare con il 4-3-3.

