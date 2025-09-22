Lazio, Tavares rischia la multa dalla società: il retroscena nello spogliatoio

RASSEGNA STAMPA - Una domenica da dimenticare quella vissuta ieri dalla Lazio, uscita sconfitta 1-0 dalla Roma. I biancocelesti sono mancati nell’appuntamento più importante della stagione, è venuto meno l’atteggiamento più che la prestazione. Tutti delusi, in primis Sarri. Tutti sul banco degli imputati, ma più di tutti Tavares che porta il peso delle responsabilità del gol di Pellegrini.

Il portoghese, riferisce La Repubblica, quando i compagni sono rientrati negli spogliatoi dopo essersi presi i fischi dei tifosi non lo hanno trovato. Era stato escluso dal tecnico all’intervallo e rimproverato dai compagni non tanto per l’errore quanto per l’atteggiamento mostrato in campo. Così, si è fatto la doccia e ha lasciato lo stadio. La società, si legge sul quotidiano, probabilmente lo multerà.

