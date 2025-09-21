Lazio, Pedro si scusa con i tifosi: “Sono deluso per…”

C’è un giocatore sul quale si aggrappano le speranze della Lazio, sul quale punta Sarri e tutto l’ambiente biancoceleste. Per l’ennesima stagione, quel giocatore è ancora una volta quel trentottenne che lo scorso anno si è rivelato essere il miglior cannoniere dei biancocelesti e che nel derby di oggi ha provato a dar tutto per evitare la sconfitta della Lazio. Pedro, al termine di una sfida che ha concluso con i crampi, si è riversato sui social per scusarsi con i tifosi della partita e della prestazione della squadra, usando parole da vero leader.

"Molto deluso per non essere riuscito a portare a casa la vittoria in un giorno così speciale come il derby. Oggi non ho potuto aiutare la squadra in campo, ma continuerò a lottare per questa maglia fino alla fine della stagione. Un grazie di cuore a tutti i tifosi, come sempre, per il loro sostegno!".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.