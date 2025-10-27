Lazio, Basic incoronato dai compagni: da Castellanos a Cancellieri, i commenti social

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio va oltre le difficoltà e gli infortuni. La squadra di Sarri batte all'Olimpico la Juventus dell'ex Tudor e torna a battere una big. Un successo importante per l'ambiente e per la classifica che porta tanto entusiasmo dopo mesi non facili. Sotto le luci della ribalta è finito Toma Basic, autore del gol che ha deciso il match. Quella del croato è una storia pazzesca visto che negli ultimi anni era ai margini della squadra, mentre da quattro partite a questa parte la squadra non può fare a meno di lui.

Zaccagni lo ha elogiato a Dazn, così come ha fatto più volte Sarri. I compagni di squadra hanno elogiato il centrocampista croato sui social. Partiamo dagli infortunati Castellanos e Nuno Tavares che hanno condiviso la foto ufficiale del successo postata dal club con tanto di applausi da parte dell'argentino. Matteo Cancellieri ha postato nelle storie Instagram la foto di Basic con il trofeo da MVP del match sotto la Nord accompagnata dal messaggio: "Te lo meriti". Attestati di stima arrivano anche da Pedro e Patric rispettivamente nei commenti e nelle storie hanno applaudito il compagno.

Isaksen, invece, ha dedicato un post alla gente laziale e poi ha scritto: "Congratulazioni a Toma per un grande gol!". I tifosi sono pazzi di lui e anche i compagni di squadra hanno incoronato il numero 26 dei biancocelesti. Basic ha saputo prendersi tutto e nella notte dell'Olimpico è diventato assoluto protagonista. Un successo che rilancia la Lazio che adesso è attesa dal turno infrasettimanale sul campo del Pisa ma che può contare su un Toma rinato e galvanizzato.