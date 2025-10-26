Lazio, Zaccagni a Dazn: "Partita straordinaria. Basic è un esempio..."

Euforia Lazio. I biancocelesti battono la Juventus dell'ex Tudor e cercano di dare una sterzata alla stagione. Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, ha elogiato la prestazione di squadra, rimasta compatta e umile fino ad arrivare al risultato, e il man of the match Toma Basic, autore del gol che ha regalato i tre punti alla squadra di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

"Stasera non c'è niente da dire, abbiamo fatto una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato con umità e carattere, a tratti abbiamo giocato il nostro calcio e siamo stati uniti nelle difficoltà".

"Basic? Toma è da prendere come esempio, ha vissuto due anni difficili e nonostante tutto si è sempre allenato con umiltà da grande professionista e si merita la gioia di questa sera. Ora l'obiettivo è la partita di giovedì col Pisa, in classifica siamo dietro e vogliamo riaggrapparci a quelle davanti".