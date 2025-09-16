Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Nuovo obiettivo per la fascia destra"

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire se il mercato della Lazio a gennaio sarà sbloccato totalmente o parzialmente, spuntano già i primi nomi. In Spagna, per esempio, si parla di Arnau Martinez, terzino destro del Girona che ha già collezionato tre presenze in Liga in questa stagione. Secondo quanto riportato da El Nacional, il classe 2003 sarebbe finito nel mirino della società bianccoeleste e della Fiorentina, che per portarlo in Italia dovranno offrire circa 20 milioni di euro al club spagnolo. La cifra è sicuramente elevata, soprattutto per Lotito e Fabiani dopo il blocco di quest'estate. Possibile però che il Girona possa perdere un altro giocatore e sempre in Serie A, come successo per esempio con Dovbyk alla Roma.

