PRIMAVERA | La Lazio ospiterà il Monza: alle 11 in campo a La Borghesiana
RASSEGNA STAMPA - Il posticipo del Campionato Primavera vedrà di fronte Lazio e Monza, entrambe appaiate a 6 punti. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti ospiteranno i brianzoli alle ore 11:00 a La Borghesiana a causa dei lavori di manutenzione in corso al Fersini. Mister Punzi arriva alla sfida dopo due vittorie di fila contro Cremonese e Bologna, vuole continuare a seguire la scia positiva per cancellare le due sconfitte di inizio stagione.
