Lazio, Cucchi: "Terza sconfitta e terza gara senza segnare, momento difficile"

La Lazio esce sconfitta dal primo derby della Capitale della stagione. All'Olimpico vince la Roma con il gol di Pellegrini e per la squadra di Sarri è la terza sconfitta in quattro partite. Al termine della sfida questa la disamina di Riccardo Cucchi: "La Lazio dà tutto nel finale. Il palo nega il gol del pari a Cataldi. Vince la Roma capitalizzando il gol di Pellegrini. Derby falloso e non bello sul piano tecnico. Per la Lazio terza sconfitta e terza gara senza segnare gol. Momento davvero difficile".

