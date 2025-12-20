Lazio, un pari amaro all'Olimpico che vale un traguardo per Provedel - FOTO
La Lazio conclude il 2025 in casa con un pari ottenuto nella sfida contro la Cremonese. Un risultato che di fatto non sposta niente nella classifica per i biancocelesti e che lascia l'amaro in bocca per quel che poteva essere in caso di conquista dei tre punti, ma che consente a Provedel di tagliare un importante traguardo.
L'estremo difensore è riuscito a tenere la porta inviolata, non subire gol gli ha permesso di fare il 50° clean sheet con l'aquila sul petto. Un traguardo importante che il club ha deciso di sottolineare via social congratulandosi col biancoceleste. "Bravo, Ivan" è il messaggio che si legge.
Bravo, Ivan ️#LazioCremonese#AvantiLazio pic.twitter.com/CLtfGTexa7— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 20, 2025
