Lazio, Sarri è furioso con Tavares per l'errore. E Guendouzi...

RASSEGNA STAMPA - Due giorni di riposo per far sbollire la rabbia post-derby, poi la Lazio tornerà in campo a Formello per preparare la sfida di lunedì prossimo contro il Genoa a Marassi. Al termine del derby perso contro la Roma, Sarri ha parlato di vergogna e delusione per una stracittadina persa, per un popolo intero deluso dalla sua squadra, nella speranza che questo sentimento invada anche i suoi giocatori e porti a una reazione. Su tutti Nuno Tavares. Il terzino portoghese porta sulle spalle la responsabilità della sconfitta. L'errore sul gol di Lorenzo Pellegrini non può passare inosservato e di certo non è ancora stato digerito da Sarri che, a fine primo tempo, lo ha lasciato negli spogliatoi facendo entrare in campo un decisamente più concentrato e volenteroso Luca Pellegrini.

SARRI INFURIATO CON TAVARES - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il tecnico toscano sarebbe furioso nei confronti dell'ex Arsenal, incapace di comprendere le sue parole e l'importanza di una partita che il Comandante ha cercato di far vivere interiormente a tutta la squadra. Tavares, però, non è l'unico giocatore che Sarri avrebbe 'preso di mira'. Il quotidiano, infatti, aggiunge alla lista anche il nome di Matteo Guendouzi. L'espulsione gratuita del centrocampista francese mette in grossa difficoltà la Lazio in vista di Genova e si presenta come un'ingenuità grossa e a dir poco pesante per i biancocelesti, nonché la solita espressione di un nervosismo ormai troppo ricorrente dalle parti di Formello.

