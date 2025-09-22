Lazio, Basic verso il reintegro: ecco chi potrebbe fargli spazio in lista

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è nei guai. Cinque centrocampisti su sei saranno out contro il Genoa, ma c'è una soluzione che consentirebbe di mettere una pezza. Sarri, come anticipato in conferenza stampa, sembra essere intenzionato a reintegrare Basic in lista. Ma chi verrà tagliato per fargli spazio? Secondo Il Messaggero, il principale indiziato sarebbe Lazzari, sia perché l'ex Spal è ancora fermo ai box, sia perché rimarrebbero ancora quattro terzini in rosa.

