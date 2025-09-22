Lazio, Nuno Tavares e la rabbia dei tifosi: "Saccente o impreparato, ora puoi..."

La settimana non inizia nel migliore dei modi per la Lazio, la sconfitta rimediata contro la Roma nel derby pesa come un macigno e l’umore non è dei migliori sia nello spogliatoio sia nell’ambiente. Nell’occhio del ciclone c’è finito Tavares più di tutta la squadra, l’errore, più orrore, commesso sul gol di Pellegrini. Il portoghese nello spogliatoio si è preso la strigliata dei compagni, oltre a quella di Sarri, per poi lasciare l’Olimpico prima di tutti.

I rimproveri però, non sono finiti. Anche i sostenitori hanno avuto qualcosa da dirgli e lo hanno fatto via social, commentando i suoi ultimi post. “Pensa se t’annava” scrive un utente, “Ora puoi togliere il disturbo. Grazie” un altro, “Vatte via” altri ancora, “Saccente o impreparato? Hai sbagliato club, ah bello!”. Critiche che lo hanno portato a decidere di chiudere i commenti.