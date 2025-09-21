Lazio, Zaccagni a LSC: "Provo rabbia, non si può perdere il derby con una..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del derby della Capitale, Mattia Zaccagni ha commentato la sconfitta contro la Roma ai microfoni di Lazio Styel Channel: “Fa male, perdere un derby è sempre brutto, perderlo per una disattenzione fa ancora più male, ci siamo abbassati 15 minuti, poi l’abbiamo ripresa, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, l’atteggiamento era giusto, dispiace tanto. Provo rabbia, delusione, dispiacere, l’unica cosa positiva è l’atteggiamento anche nonostante l’omo i meno, cercare di pareggiarla, ma dobbiamo dare di più sia avanti che dietro. Dobbiamo ricompattarci, tre punti in 4 partite sono pochi per una squadra come noi. Nei derby c’è tanto nervosismo, prendere un gol così fa male, avevamo la partita in mano, rincorrere è sempre più dura. Dobbiamo reagire meglio in campo alle delusione, ma ora bisogna ricompattarsi, ora vediamo col Genoa che siamo senza centrocampisti”.