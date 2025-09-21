Lazio, Sarri su Rovella: "Ecco le prime sensazioni sul suo problema fisico"

Nella conferenza stampa post partita del derby della Capitale, Sarri ha parlato di Nicolò Rovella e delle sue condizioni, visto che è uscito per un problema fisico a fine primo tempo. Questo è ciò che ha detto: "Rovella non era al 100%, l'azione in cui ha attaccato si era sviluppata in una maniera che poteva fare ben poco. Aveva dato la disponibilità a finire il primo tempo, spendere il secondo slot sarebbe stata dura da gestire fino alla fine. Il suo sembrava un fastidio a un piccolo tendine largo due millimetri, senza interesse a zone muscolari. Vediamo quello che viene fuori".

