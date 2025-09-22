Lazio, Abbate: "Rovella dovrà operarsi. La fuga di Tavares? Ecco la verità" - VIDEO

Alberto Abbate, firma del Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il derby tra Lazio e Roma, ma fare anche chiarezza sulla situazione di Nicolò Rovella, costretto a operarsi, e sulle voci intorno a un presunto addio anticipato di Nuno Tavares dallo Stadio Olimpico, prima del triplice fischio.

"Rovella si opererà al 100%. Nelle prossime 24 o 48 ore si deciderà se operare immediatamente o se aspettare. Tavares? A me l'atteggiamento di Zaccagni non è piaciuto. Nessuno ha rimarcato il suo errore a Reggio Emilia, non esiste che vai in mixed zone e dici che l'errore di Tavares è inaccettabile e superficiale. Io so che Tavares è andato via dallo stadio a fine partita, non esiste nessun episodio eclatante che giustifichi una multa da parte della società. Stiamo parlando assolutamente nulla ed eviterei di farci del male da soli internamente".

