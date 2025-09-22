Lazio, Tommaso Paradiso contro Lotito: "Vivere in un incubo senza fine"

Il derby perso ha peggiorato ancora di più la situazione della Lazio. La delusione tra i tifosi è tantissima e la contestazione contro la società non si placa per nessun motivo. Sotto all'ultimo post su Instagram del club, in cui è stato ringraziato il pubblico biancoceleste per il supporto durante la gara contro la Roma, il cantante e tifoso laziale Tommaso Paradiso ha attaccato di nuovo il presidente Lotito. Riportando alcune frasi della sua ultima nota, la star ha scritto: "Vivere in un incubo senza fine".

