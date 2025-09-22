Lazio, riaperta la campagna abbonamenti dopo il derby: tutti i dettagli
Come annunciato prima del derby della Capitale, dalle 12 di oggi, lunedì 22 settembre, Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Si riparte dai 29.163 abbonati di quest'estate. Ci sarà tempo fino a giovedì 25 settembre alle ore 23:59 per fermare il proprio posto allo Stadio Olimpico per le partite casalinghe della squadra di Sarri. Di seguito il comunicato della società.
"La S.S. Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26.
Il nuovo abbonamento comprende:
17 partite casalinghe di Serie A EniLive;
la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa.
Periodo di vendita
Apertura: lunedì 22 settembre ore 12:00;
Chiusura: giovedì 25 settembre ore 23:59".
