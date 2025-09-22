Melli spiega: "È stato un derby deprimente. La Lazio ha sbagliato..."

TUTTOmercatoWEB.com

È una brutta situazione quella che sta vivendo la Lazio, dopo il derby perso e i soli tre punti in classifica dopo quattro giornate. Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha parlato della proprio della partita dell'Olimpico, soffermandosi sulla prestazione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole: "Difficile continuare questo campionato da laziali. Due squadre mediocri, il pareggio sarebbe stato più giusto. Sarri irriconoscibile, ha sbagliato la formazione iniziale, poi gli errori di Tavares e di Dia. La Lazio sbaglia anche con i rossi nel finale. Un derby che mi deprime e ci dovrebbe deprimere per queste due squadre”.

