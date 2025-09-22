Lazio, Cucciari: "Tavares? Il suo comportamento è gravissimo"

La Lazio non riesce a uscire dalla crisi. All'Olimpico è la Roma a vincere il derby della Capitale sfruttando al massimo il macro errore di Nuno Tavares in fase difensiva. Proprio su quanto fatto dal portoghese in campo, e anche fuori se confermato, ecco le parole di Alessandro Cucciari ai microfoni di TMW Radio.

"Tavares? Se fosse vero, è gravissimo il gesto. Perché sono pagati per competere, non si può avere un comportamento che va contro l'etica di una società. Ha pensato a se stesso e non va bene. Trovo scorretto il suo comportamento, dovrebbe fare mea culpa. Almeno assumiti le responsabilità e non prendertela con la squadra".

