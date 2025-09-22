Ex Lazio | Veron prova a risollevare l'ambiente: "Forza ragazzi!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci prova Veron. Dopo il derby perso, la delusione in casa Lazio è tantissima. Per questo l'ex centrocampista, che ha vinto lo Scudetto (e non solo) con la maglia biancoceleste, ha provato a tirare su il morale a tutto l'ambiente. Sotto l'ultimo post su Instagram della società, infatti, l'argentino ha scritto: "Forza ragazzi", con un'aquila e un cuore celeste di fianco. Verona è dalla parte della Lazio e dei laziali per rialzarsi subito.

