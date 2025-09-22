Lazio, Zaccagni in conferenza: "Serve umiltà per ripartire. E al triplice fischio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa, sono arrivate quelle di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha commentato la sconfitta, a partire dal nervosismo che ha fatto seguito al triplice fischio:

Nervosismo nel finale?

Di errori eclatanti ce n'è stato uno, in occasione del gol subito. Ci ha tagliato un po’ le gambe, avevamo la partita in mano. Siamo arretrati parecchio. Nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano la partita, abbiamo avuto anche tante opportunità, purtroppo il gol non è arrivato. Siamo molto dispiaciuti.

Come state vivendo questo momento?

Un confronto c’è già stato, ce ne sarà un altro in settimana. Alcune volte è meglio non parlare a caldo. Tre punti in quattro partite non era senz’altro quello che ci aspettavamo, è il momento di ricompattarci e tornare più forti.

Cosa vi ha detto Sarri a fine primo tempo?

Il mister ci ha corretto su cose tecniche, tattiche. Nel secondo tempo abbiamo tenuto bene la partite, c’è mancato solo il gol. Però ripeto: abbiamo mancato di superficialità in qualche occasione, questo non possiamo permettercelo, soprattutto in un derby.

Cosa migliorare lì davanti?

Quello che cerchiamo sempre di migliorare in settimana, sia la fase difensiva che offensiva. Oggi secondo me abbiamo avuto una buona gara. Abbiamo avuto occasioni importanti che però non abbiamo sfruttato.

Rivedere le prospettive di questa squadra?

Questa è una squadra che la qualità ce l’ha. Però viene fuori quando giochiamo come collettivo. Se facciamo errori come quelli di oggi, è difficile riprendere le partite in mano, ribaltarle. Bisogna ricompattassi, riprendere un po’ di umiltà e ripartire.

Cosa è successo nel finale al triplice fischio?

Quello che è successo a fine partita è tra virgolette normale. C’è stato tante nervosismo, Guendo è stato espulso per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti dell’arbitro, questi sono comportamenti che dobbiamo toglierci. Per quanto riguarda la partita col Genova, vediamo in settimana.

Arbitro?

Non voglio attaccarmi a queste cose. Può essere ma non è quello di cui dobbiamo parlare oggi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 21/09