FORMELLO - Lazio, Sarri in emergenza: ora il centrocampo preoccupa

FORMELLO - Perso il derby, la Lazio resta a tre punti in classifica dopo quattro giornate. E per la gara contro il Genoa scatta l'emergenza, visto che Sarri dovrà sicuramente fare a meno a centrocampo di Belahyane e di Guendouzi, entrambi espulsi contro la Roma. Sono da monitorare, invece, le condizioni di Dele-Bashiru, uscito molto dolorante e zoppicante nel primo tempo per un problema al flessore della coscia destra, e di Rovella, che si è fermato all'intervallo ancora per il fastidio alla zona pubica che lo sta tormentando.

La speranza resta quindi il recupero di Vecino, fuori ormai da un mese e mezzo nonostante sia clinicamente guarito. Non è ancora pronto, ha sensazioni negative sul campo. Si attende con ansia il suo ritorno in gruppo soprattutto in questo momento, ma resta un'opzione complicata. A Marassi mancherà anche Lazzari, out per una lesione al soleo.

A fine partita Zaccagni si teneva il fianco per un problema posturale, di sciatalgia. In panchina invece all'Olimpico si è rivisto Patric, anche se non è ancora al 100%; mentre prosegue il suo recupero Isaksen: ci vorrà un po' per rivederlo al top dopo essere guarito dalla mononucleosi. In settimana, dopo due giorni di riposo, si farà le conta dei disponibili per il Genoa.

